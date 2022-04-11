成大無預警停電 校方：變電站老鼠觸電

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（中央社記者楊思瑞台南11日電）國立成功大學今天下午4時許無預警停電，導致目前全校以線上教學的課程中斷，不少學生受影響。校方指出，因變電站有老鼠進入觸電造成跳電，已於下午5時45分完成復電。

成功大學在8日公告，因應有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者到過成大圖書館，期間與確診者足跡重疊人數眾多，因此自8日中午12時起至17日實施課程全面線上教學。今天下午4時許學校突然無預警停電，導致正在進行的線上教學課程中斷，不少學生於網路留言板議論。

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成大隨後在網站發布公告指出，下午約4時10分全校停電，校方派員前往變電站查看，並通知高壓維護廠商到場檢視處理，經查敬業校區與部分成杏校區電力迴路異常，系統啟動保護機制造成全校停電，除異常迴路持續進行故障排除，其他校區於下午約4時30分起陸續復電。

成大指出，異常原因經查明為變電站有老鼠進入觸電造成跳電，緊急搶修後於下午5時45分完成復電，受影響的課程或考試，會由授課老師安排補課或補考措施。（編輯：管中維）1110411