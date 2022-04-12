防疫停課指引鬆綁細節 莊人祥下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北12日電）本土疫情延燒，大規模停課會影響學童受教權，指揮中心已與教育部討論，擬大規模班級停課才會全校停課，新版停課標準受關注，指揮中心發言人莊人祥下午2時疫情記者會將說明相關防疫事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情未停，昨天新增439例本土個案，分布18縣市，仍以新北市145例最多，今天本土個案新增1名中症患者，為30多歲本國籍女性，無慢性病史，今年初曾接種1劑疫苗，指揮中心呼籲民眾儘速完整接種疫苗，降低中重症風險。

據教育部統計，截至4月10日全國累計有223所校園採全校或部分班級停課，指揮中心表示，教育部已提出初步基本方案，現階段仍在與各地方政府進行最後溝通，預期近日可對外公布新標準，鬆綁進度將是今天記者會焦點話題之一。

今年1月1日至4月10日本土病例共3976例，其中3961人為輕症或無症狀者、占比為99.62%，中重症個案共15人，中症占比0.33%、重症0.05%。中症個案13人，年齡介於20多歲至90多歲；重症累計2例死亡，年齡介於80多歲至90多歲。

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國內COVID-19防疫將朝輕症在家隔離照護前進，指揮中心昨天公布確診者居家照護醫療協助措施，由醫師遠距看診，藥師送藥到府，指揮中心將儘速調查有意願加入派藥任務的藥師人數，考慮給予津貼，後續規劃備受關注。

本土疫情延燒，有99%以上個案為輕症或無症狀，民眾維持正常生活的同時，落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離。Omicron變異株雖有輕症化傾向，但高齡者仍有重症死亡風險，還是要呼籲儘早打疫苗。（編輯：陳政偉）1110411