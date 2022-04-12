女王頭首創水幕光雕秀 4/15起每晚6場次

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（中央社記者余曉涵台北12日電）觀光局北觀處4月15日至5月1日在野柳地質公園舉辦「2022野柳石光 夜訪女王」活動，規劃8大特色燈區，首度規劃每天晚上6場的海岸水幕投影光雕秀，採限量預約購票入場。

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處今天在例行記者會中表示，「2022野柳石光 夜訪女王」活動自4月15日起至5月1日期間，每晚5時30分至9時開放參觀，採限量預約購票入場，水幕光雕秀每晚6場，將分兩個時段入場，總共可供1600人觀賞。

門票每張新台幣250元，12歲以下孩童，憑有效證件免費入場，持國旅券現場購買4張夜訪女王門票，加贈紀念品1份。線上購票可至KKTIX、全台7-ELEVEN門市ibon售票系統及北北基好玩卡官網辦理。

北觀處處長陳美秀表示，今年以燈光效果為活動主體，從入口至出口營造魔幻、熱鬧、浪漫氛入圍，尤其儷影湖區「奇幻水幕光雕秀」亮點，海岸邊以水為幕並投影全新創作的動畫，搭配水舞、音樂及光影等特效展現野柳地質公園奇岩特色，夜色中閃耀繽紛光芒。

陳美秀說，今年奇幻水幕光雕秀首創沉浸式互動投影體驗，在俏皮公主前廣場岩壁區掃描QR CODE，上傳照片搭配文字即可呈現獨一無二的觀展心情。

除此之外，陳美秀說，這次活動包含28家特約合作店家提供消費折抵優惠，手邊有新台幣50元消費抵用券，即日起可至野柳周邊、金山小鎮等店家使用。（編輯：陳清芳）1110412