系統業者突撤件 台視遞補52台卡關

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（中央社記者蘇思云台北13日電）52台移頻申請案又出現變化，NCC今天表示，今天原已安排審查洄瀾等10家系統送件台視遞補52頻道案，但由於系統業者昨天自行撤件，未列入今天會議議程。依據法規，業者若在相關申請案上達成協議可以重新送件，並無限制。

中天新聞台不予換照後，52台成為熱門空缺，包括華視新聞資訊台以及台視都希望可以補到熱門位置，被視為年代集團董事長練台生陣營的洄瀾等10系統去年送件台視，盼遞補52頻道，國家通訊傳播委員會（NCC）去年5月排案審查過一次後，遲遲沒有再審查。

NCC今天舉行例行記者會，NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，今天原本已經排好要審查洄瀾等10系統送件台視遞補52頻道案，不過，這幾個系統昨天傍晚發函說「有資料待補，先行撤案」，後續也會詢問要補什麼資料。

翁柏宗表示，只要業者之間達成商業協議，就可以送出移頻申請案，並沒有相關申請限制。如果系統後續重新送件，會被視為是新案，自然也會重走審查流程。

媒體詢問新聞區塊是否會擴大，或是在80幾頻道另闢第二個新聞區塊。翁柏宗表示，目前新聞頻道的黃金區塊確實僧多粥少，依照先前立院決議，NCC確實有討論頻道大區塊化政策，但還需要跟相關利害關係人協商，包括系統、頻道業者，現在都還在協商流程。

翁柏宗表示，目前實務上，的確可以看到有些系統台業者在80幾頻位有上架播出新聞台，但是不是形成新聞台的第二區塊，現在仍是業者自行決定。

業界分析，以實務來說，NCC排案審查的前一天突然撤件並不常見，洄瀾等10系統去年送件至今歷經一年，期間並未撤件，這次撤件後，台視還想上52頻道的難度高，也有可能高層已經另外達成其他協議。

根據NCC統計，全台64系統中，目前有45系統以華視新聞資訊台遞補52台；洄瀾、北都數位等10系統則送件台視遞補，但在昨天自行撤案；其餘還有9系統仍尚未送件。（編輯：林淑媛）1110413