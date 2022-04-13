連江東莒島陣列式岸基測波儀啟用 提升航海安全

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（中央社記者張雄風台北13日電）氣象局今天表示，連江縣東莒島陣列式岸基測波儀正式啟用，可以精進台灣至馬祖間、台灣海峽北部海象觀測能力，提升海上航行安全。

中央氣象局今天發布新聞稿表示，座落於連江縣莒光鄉大坪村的陣列式岸基測波儀東莒站，今天由連江縣縣長劉增應、中央氣象局局長鄭明典，以及馬祖防衛指揮部、交通部觀光局馬祖國家風景區管理處、莒光鄉仕紳代表等共同參與啟用儀式，正式投入海象觀測行列。

氣象局表示，在基隆市彭佳嶼島及連江縣東莒島，共建置3座陣列式岸基測波儀，以精進台灣至馬祖間及台灣海峽北部的海象觀測能力，可有效提升海峽北部及台馬間海上航行安全。

劉增應致詞表示，台馬航線是馬祖離島往返台灣本島交通的關鍵設施之一，陣列式岸基測波儀能提供更精確、更密集的風浪與海表面波流的觀測；感謝氣象局在東莒及東引兩個離島分別建置1座自動氣象站，提供當地更精確的即時氣象資訊，並活絡在地觀光量能。

鄭明典表示，在彭佳嶼及東莒3部陣列式測波儀建置完成後，可提升對台灣海峽北部海域的風浪與海表面波流觀測，並將即時觀測資料納入海象測報網，預先掌握海峽的風、波、流變化，適時啟動預警作業管理及應變指揮調度，更能迅速、有效執行防範應變措施，增進海峽北部漁船作業及船隻航行安全。

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鄭明典進一步說明，設置岸基測波儀最重要的一項工作是要在觀測目標區內擇定站址，使觀測不被遮擋，並且還要融合當地景觀特色，此工程特別感謝連江縣政府及馬祖防衛指揮部的協助下，得以順利建置完成。

鄭明典提到，本陣地位於東犬燈塔、神秘小海灣與大埔聚落之間，視野很好，也是很醒目的地景，能被連江縣政府納為「2021-2022馬祖國際藝術島」一環，是氣象局的榮幸。 （編輯：陳清芳）1110413