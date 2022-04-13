教育部招募大專外籍生 助10%國中小英語教學

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（中央社記者陳至中台北13日電）政府推動「2030雙語政策」，中小學需要大量師資，教育部委託3所大學招募大專外籍生，預計可投入10%國中小擔任外籍英語教學助理，幫台灣學生營造英語環境。

教育部今天發布新聞稿指出，自111學年度起推動「協助公立國民中小學引進部分工時外籍英語教學助理計畫」（ELTA計畫），規畫補助各地方政府轄下10%國中小，引進部分工時外籍英語教學助理，和台灣籍教師一同教學，藉此強化學生英語文聽與說能力。

教育部表示，這項計畫委台灣師範大學、中正大學、中山大學分別成立北、中、南區ELTA教育資源中心，進行人員招募、培訓及媒合，目標是招募在台大專院校的外籍生、華語獎學金學生。

教育部表示，這次招募採「隨到隨審」，報名條件是是來自英語為官方語言或通用語言國家的外籍生，或英語溝通能力達到CEFR（歐洲共同語文參考架構）B2級以上。

教育部指出，透過外籍英語教學助理駐校，可營造豐富的英語口說環境，希望學生在英語課之外，也有更多機會練習會話，師生間也能有更多元文化交流。（編輯：陳仁華）1110413