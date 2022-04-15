高輪攜手手遊「福爾魔獸」異業合作

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高雄市輪船公司與台灣新創遊戲團隊Toii（踢歐哎哎實驗室）攜手推出「福爾魔獸」遊戲APP，且累積遊戲幣，可兌換免費「旗鼓航線」船票1張。（高雄市輪船公司提供）中央社記者曾以寧傳真 111年4月15日

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（中央社記者曾以寧高雄15日電）高雄市輪船公司透過異業合作推陳出新，與台灣新創遊戲團隊Toii（踢歐哎哎實驗室）攜手推出「福爾魔獸」遊戲APP，打造高雄港區限定版特色魔獸讓玩家蒐集。

高雄市輪船公司近年致力推動創新化航程，透過異業合作不斷推陳出新。高輪今天新聞稿表示，遊戲結合特色魔獸設定在地任務，增加與玩家互動，累積15枚「獸魂」遊戲幣，可兌換免費「旗鼓航線」船票1張（限行人使用，騎乘交通運具需依現場收費辦法付費），數量有限送完為止。

輪船公司表示，即日起至5月31日止，達成「港都齊心！萬人祈福和平點燈」任務，有機會抽中最新iPhone 13或全家便利商店禮物卡等贈品。

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此外，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情新生活，讓無法到場民眾可在家、或在其他縣市遠端參與活動，收集累計1000枚「獸魂」遊戲幣，即可於遊戲內兌換iPhone13抽獎券1張。

另外，為鼓勵親子共遊旗鼓航線，輪船公司與Toii舉辦「旗思幻想、虎彩繽紛」著色、寫生比賽。參賽作品將更新至「魔獸生活日常 Formonsters」FB粉絲專頁與IG頁面；同時將在鼓山、旗津輪渡站，或高雄駁二棧貳庫展出，讓民眾共同欣賞孩子們揮灑創意的高雄港。（編輯：孫承武）1110415