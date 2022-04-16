雲林增加5確診 2人與麥寮婚宴事件有關

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（中央社記者蔡智明雲林縣16日電）雲林縣今天增加5名COVID-19確診，其中2人與麥寮一分利海鮮婚宴事件相關，1人是某高中染疫學生父親；另2名30多歲女子，是同住室友，染疫管道不明。

雲林縣政府發布新聞稿表示，今天增加5名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例，為案32364、33061、33062、33381與33382。確診者足跡出現在虎尾、台西、麥寮等地，已完成環境清消。

雲林縣衛生局長曾春美表示，麥寮婚宴事件增2確診，案33381女性60多歲為婚宴賓客、案33382女性30多歲則是新娘，2人與案31341（14日確診者）10日時曾在婚宴場合密切接觸，被匡列居隔，15日PCR採檢陽性。

曾春美指出，案33061是60多歲男性，因讀高中女兒（案27983）確診被匡列居家隔離，11日PCR採檢陰性，15日出現咳嗽症狀，再次採檢陰轉陽，在集檢所隔離治療，沒有足跡。

另外，案32364女性30多歲，4月14日因工作需要，自行前往醫院自費採檢結果陽性，其室友案33062女性30多歲，因彼此有接觸也確診，2人目前在集檢所隔離治療，染疫管道不明。

曾春美說，麥寮一分利海鮮婚宴已通知83人觀察自我身體狀況，提醒4月10日參加此婚宴者，主動撥打縣府1999專線或5345811洽詢衛生局。（編輯：卞金峰）1110416