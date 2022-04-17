水氣增多降雨機率提高 沿海風強浪大留意長浪

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（中央社台北17日電）中央氣象局表示，今天上半天由於華南雲系東移，台灣附近水氣增多，各地有局部短暫雨，下半天水氣減少，逐漸轉為多雲到晴為主的天氣，剩下基隆北海岸及東半部地區仍有零星短暫雨。

東北季風影響下，清晨天氣較涼，中部以北及東北部低溫只有攝氏15到17度，其他地方約19、20度，白天北部、東北部及東部依舊偏涼，高溫約21到24度，其他地方可以來到25至29度，南北溫差仍大，南來北往請留意溫度變化。

東北風偏強，桃園至台南、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風；馬祖、基隆北海岸、東半部地區（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海易有長浪發生，海邊活動請注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天環境風場為東北風至東北東風，東北風挾帶微量境外臭氧移入影響北台灣，雲嘉南以北空品區多為普通等級；高屏空品區位於下風處，稍有污染物累積。

午後受光化作用影響，中南部地區臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，高屏空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：張銘坤）1110417