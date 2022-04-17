桃園市新增180例本土案 里長及市府員工也確診

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（中央社記者吳睿騏桃園17日電）桃園市今天新增180例本土及6例境外移入確診案，在本土案例中，包括市府資訊科技局員工及外包駐點工程師，另外還有5名里長確診，另有1名里長快篩陽性正準備做核酸PCR採檢。

桃園市長鄭文燦下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會說明，連同桃園市今天180個確診個案，目前在家居隔人數已到達6426人，今天18歲以下今天有31人，比例約17％，相較於昨天25％已略有下降，65歲以上的有8人，市府會特別注意長者確診後的狀況。

鄭文燦說，在已完成的疫調中，主要傳播鏈影響到學校，都會有學校的群聚感染，因此，對學校的採檢非常重要，包括仁和國中已有34人、永平工商8人、中正國小7人，這3校都要停課10天，學校也要設置防疫長，在第一時間針對學校的疫情調查，以精準的掌握狀況。

鄭文燦指出，有關資訊科技局的員工確診，全局85人已完成快篩，其中84人陰性、1人陽性，陽性個案為外包的駐點工程師，經核酸PCR採檢確診，因為工程師是新北市的個案，市府會針對資科局進行職場 疫調。

鄭文燦表示，另外，桃園區有2名里長自行組團到屏東參加溯溪團確診，跟里鄰長的自強活動無關。

鄭文燦說，至於桃園區公所里鄰長自強活動在12日到14日舉行，8個里約230人參加，有1名里長在自強活動前一天參與某快炒店聚會，會中有確診個案，衍生出某快炒店聚會傳播鏈多人確診；參與自強活動的230人已完成檢測，共3名里長確診，另有1名快篩陽性待PCR，市府希望能確定傳播範圍，18日後的梯次暫緩辦理。

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鄭文燦指出，在專案採檢方面，凌華科技股份有限公司專案採檢291人，有3人陽性、288人是陰性；中壢田園幼兒園專案採檢513人，有1人是陽性、512人是陰性；建國國中採檢97人及內 壢高中採檢103人，都是陰性。

鄭文燦表示，部分營區及醫院也出現零星個案，為避免形成傳播鏈或群聚感染，請相關單位做好清消或感控，確保營區及醫院的安全。此外，各職場及學校都要設置防疫長，及早掌握狀況，市府也會進行防疫長的講習，提高疫調效率，加強學校以及職場自主防疫能力。（編輯：陳清芳）1110417