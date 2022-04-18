蛋價再漲2元創新高 農委會：國際飼料價格影響

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（中央社記者張雄風台北18日電）蛋價再創新高，農委會今天表示，經討論每台斤調漲新台幣2元，主因是國際飼料價格持續高漲，已有增加國內飼料措施因應，目前蛋價仍尊重市場機制；至於未來蛋價是否會再調漲，密切觀察中。

中華民國蛋價委員會執行長陳進丁今天告訴中央社記者，蛋價批發價是今天漲2元，產地價則是20日漲2元，相當於產地價達每台斤40.5元，批發價每台斤50元，再創歷史新高。

陳進丁認為，就國內蛋雞產量而言，應該到夏季生產量就會慢慢回穩；但價格部分仍受國際影響，由於俄烏戰爭，除了原物料上漲外，物流費用也調高，因此這波漲勢會持續到什麼時候仍難判斷，也擔心體質較差的蛋農可能會因此撐不下去。

行政院農業委員會畜牧處副處長江文全告訴中央社記者，目前蛋價還是尊重市場機制，由產銷雙方依供需狀況波動；由於飼養成本慢慢走高，因此討論後反映目前的成本調漲2元。

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江文全指出，由於近期日夜溫差大，因此對於蛋雞生產造成影響，不過蛋的需求還是暢旺，這個月還是以國外進口的雞蛋來增加供給，國內產量應該會慢慢回穩。

至於是否未來還會持續上漲，江文全未正面回應，僅表示現在因為國際情勢及物流影響，飼料價格高漲，農委會也已釋出公糧，擴大國內儲料，如玉米的生產來因應；然而全世界飼料價格都持續上揚，連動到國內生產成本，這部分農委會還在密切觀察。（編輯：陳仁華）1110418