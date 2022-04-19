桃園分局16人確診 鄭文燦：調派保大刑大支援

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桃園市警局桃園分局15名員警及1名工友確診COVID-19，桃園市長鄭文燦（中）19日上午受訪表示，市府已進行採檢、快篩及疫調匡列，同時已調派保大跟刑大，支援桃園分局及埔子派出所。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年4月19日

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（中央社記者吳睿騏桃園19日電）桃園市警局桃園分局15名員警及1名工友染疫，桃園市長鄭文燦今天表示，市府已在昨天立即進行採檢、快篩及疫調匡列，同時已調派保大跟刑大，支援桃園分局及埔子派出所。

桃園市警局桃園分局2名員警昨天因身體不適就醫，經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩呈現陽性，分局昨晚立即針對全體人員進行PCR採檢，截至今天上午9時，共有15名員警及1名工友呈陽性反應，但都是輕症或無症狀，另外還有部分檢測結果未出爐，分局也立即啟動分流上班。

鄭文燦上午出席2022桃園管樂嘉年華記者會後接受媒體聯訪，他表示，市府已完成桃園分局所有人員，包括位在同一棟建築的埔子派出所人員的採檢、快篩及疫調匡列，同時調派保大跟刑大支援桃園分局及埔子派出所。

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鄭文燦說，桃園分局主要都是在1樓有群聚感染，共有14名員警1名工友，另外還有1名是埔子派出所的員警，主要都是在偵查隊，市府昨天就進行了PCR的檢測，桃園分局團隊也很快的協助這次疫調完成。

鄭文燦指出，至於有跟偵查隊往來的其他人員也一律要求做快篩跟PCR，市府的匡列也持續進行中，若有必要還會擴大，桃園市警局以及桃園分局昨天已連夜完成，下午的防疫記者會中會進一步說明相關的疫調匡列。（編輯：張銘坤）1110419