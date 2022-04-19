疫情延燒 馬祖首見4人確診

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（中央社記者管瑞平連江縣19日電）COVID-19疫情延燒，連江縣長劉增應今天公布，馬祖今年首見4例確診者，經疫調研判，應為其中1名個案赴台灣與確診友人接觸，返回馬祖後造成傳染。

連江縣長劉增應下午在疫情說明會中指出，馬祖出現4名確診個案，包括中央流行疫情指揮中心公告的3例（案36882、36883、36884），以及經由社區快篩檢驗出1名陽性個案（尚未列入案號）。

劉增應表示，案36882與案36883昨天上午出現上呼吸道症狀，前往衛生所看診篩檢呈陽性，透過疫調發現1名接觸者（案36884）曾經赴台灣，返回馬祖後接獲通知在台灣同住友人確診。立即意調匡列確診3例。

劉增應說，從疫調顯示，研判為案36884自台灣返回馬祖後造成疫情傳播；經昨天進行97人社區快篩，又驗出1人陽性。

劉增應指出，案36884足跡路徑是4月11日搭乘台馬之星返回馬祖，隔日搭乘東海明珠往東莒；4月14日搭東海明珠往南竿、搭台馬之星往基隆；4月17日搭乘班機B7-8755自松山往南竿後轉搭東海明珠往東莒。

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其餘3名個案足跡包括東莒衛生所、介壽獅子市場、承鮮捷購物商場、國軍952福利營站、山隴社區發展協會、東莒莒光遊客中心等。

連江縣政府表示，4名確診者匡列居家隔離人數共85人，其中14人在台、71人在連江縣；目前針對連江縣71人及外縣市轉介居隔案3人採檢結果56人陰性，尚有18人檢驗中，所有疫調匡列及清消持續進行中，呼籲鄉親落實防疫生活，避免群聚，有症狀足跡重疊者至衛生所或醫院採檢。（編輯：方沛清）1110419