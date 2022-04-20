原住民族自治法 原民會盼以分流立法務實推動

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（中央社記者張雄風台北20日電）關於原住民族自治法推動進度，原民會今天表示，期盼以分流立法的務實方案，能逐步達成社會各界的共識，包含山林資源的共管、民族教育的發展等，都是重要的民族自治基礎。

立法院內政委員會今天邀請原住民族委員會就推動「原住民族自治法」進度進行專題報告，並備質詢。

根據原民會書面報告，自民國89年起草自治法案已20餘年，92年首次提出後、94年「原住民族基本法」第4條規範原住民族自治另以法律定之，接著又分別於96、97、99及103年提出各種原住民族自治法案版本送請審議，均因屆期未能續審，合計已5進5出立法院。

原民會分析未能通過主要原因，包含劃設自治區的衝擊，可能導致花蓮、台東行政區域廢止，新北等10個行政區將調整，朝野難有共識，而原民社會也呈現意見分歧等。

原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod口頭報告時表示，依據原基法的規範架構，原住民族自治制度不能單靠一部法律就可以推動，而是需要透過多種法律共同實踐；針對原住民族自治等議題，將會採取「分流立法」的推動方式，更務實地處理原住民族的各項議題。

夷將．拔路兒指出，過去這幾年，在政府和族人共同努力下，各族、各部落組成的組織，陸續參與了山林資源的共管、民族教育的發展、語言的復振，乃至於長者的照顧和產業的發展等，都是原住民族已開啟實質自治的具體成果。

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他舉例，原住民族語言發展法與修正原住民族教育法，更是為語言自治及教育自治開展了全新的局面；近年開始推動的原住民族土地諮商同意機制、自然資源共同管理機制、南島民族論壇、綜合發展基金所實施的各項民族產業自主發展計畫等工作，都是重要的民族自治基礎。

夷將．拔路兒最後強調，原住民族自治是原住民族社會共同的理想，期盼以分流立法的務實方案，能逐步達成社會各界的共識，實現更為完整的原住民族自治制度。（編輯：李錫璋）1110420