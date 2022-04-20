台商回流用地 嘉義中埔、水上園區通過環評

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（中央社記者張雄風台北20日電）因應台商回流土地需求，嘉義包含水上、中埔2產業園區環評案今天於環評大會中審查，待環委釐清空污抵換、溫室氣體減量及園區廢棄物處理規劃後，2案皆通過環評大會審查。

行政院環境保護署今天召開環境影響評估審查委員會第418次會議，接連審查水上產業園區、中埔產業園區設置計畫環境影響說明書，2案皆為台商回流用地開發案。

水上產業園區位於國土計畫嘉中都心產業發展軸帶，鄰近國道1號及台1線，面積約79.56公頃；中埔產業園區同樣位於嘉義，鄰近國道3號及台82線，面積約67.61公頃。

另外，中埔園區分2期開發，第2期開發區將視區內既有農業設施實際經營狀況再行開發，且將視後續工程規劃及廠商進駐狀況彈性調整二期範圍。

就水上園區而言，環評委員主要關心空污抵換及溫室氣體減量等，如何能進一步規範進駐廠商；對於中埔園區則關注廢棄物處理的議題。

開發單位經濟部表示，水上園區進駐廠商須配合空氣污染物排放增量抵換作業，以及園區總量管理要求，在入區申請文件中提報空污排放量，經審查同意取得核配。

中埔園區部分，不可焚化廢棄物及有害事業廢棄物將委託合格清除業者清運至工業局管轄工業區內設置中區事業廢棄物綜合處理中心或南區事業廢棄物綜合處理中心等處理。

另外，綜整兩園區評估，考量長期處理及處置設施可能變化，將依據最小經濟規模廢棄物處理設施，以容量每天50噸估算，未來中埔及水上園區產生廢棄物總量，若達前述設計容量80%時，將啟動水上園區廢棄物設施用地規劃評估。

經閉門會議討論，環委建議2案皆補充修正後通過。

中埔園區將以新農業為基礎，引進產業包含汽車及其零組件製造業；水上園區以文化創意產業為基礎，引進產業包含藥品及醫用化學製品、電腦、電子產品及光學製品製造業等。（編輯：陳政偉）1110420