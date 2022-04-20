疫情影響 司法院所屬、北檢等三日共12人確診

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（中央社記者劉世怡、蕭博文台北20日電）COVID-19疫情升溫，司法新廈及司法大廈等區域今天共增3名確診者，分別為北檢法警、司法院民事廳書記、最高法院法官助理；近三日司法院所屬、北檢等共計12人確診。

台北地檢署方面，1名法警18日確診，北檢緊急快篩26名曾接觸的同事，連同今天新增1名法警確診，目前確認總計8名法警確診；此外，最高法院今天也有1名法官助理確診，院方已展開清消，部分人員居家辦公。

司法院部分，民事廳19日一名專員快篩陽性，今天民事廳的另一名書記PCR檢測結果為陽性，已搭乘防疫計程車返家隔離；司法院表示，近期與這名書記有接觸的所有人進行快篩，快篩結果均為陰性。

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司法院表示，後續將依司法院防疫指引，同辦公室同仁自今天起居家辦公，其餘接觸者進行自我健康監測；司法院今天晚上也會針對這名書記所在辦公室、附近公共空間（走道、茶水間、洗手間、梯間、電梯等）進行消毒作業。

此外，台灣高等法院表示，刑事庭1名法官因家中有未成年兒童確診，因此於18日接受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）核酸檢測，結果為陽性；同庭審判長、法官、書記官及法官助理，及上週開庭庭內的法警、通譯等人篩檢，結果為陰性。今天並無新增確診案例。（編輯：李亨山）1110420