統測增列備用試場 大運會目前如期舉行

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教育部長潘文忠（中）21日在立法院接受媒體聯訪時表示，4月30日的技專統測將如期舉辦，因應COVID-19疫情，採最高規格防疫，增列備用試場與監試人員。中央社記者陳至中台北攝 111年4月21日

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（中央社記者陳至中台北21日電）教育部長潘文忠今天表示，4月30日的技專統測因應疫情，會採最高規格防疫，增列備用試場與監試人員。5月7日的大專校院運動目前也如期舉行。

立法院教育及文化委員會今天審議「教保服務人員條例修正草案」，潘文忠會前接受媒體聯訪，被問及COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情下，近日大型活動的辦理狀況。

111學年度四技二專統一入學測驗（統測）訂於4月30日至5月1日舉行，二技統測則是5月1日，潘文忠今天說，都會如期舉辦，比照去年採最高規格防疫措施，並因應近期本土案例增加，特別要求增列備用試場、監試人員。

技專校院入學測驗中心日前表示，考生如果被匡「具感染風險民眾追蹤管理機制」（居家隔離、居家檢疫、自主健康管理），會規劃於全國22縣市的特定分區，依考生類別及原選填考試地區，分配相對應的隔離試場。潘文忠今天說，已提醒試務單位交通接送的安排，要符合防疫相關規範。

確診考生不能參加考試，統測也沒有補考，潘文忠表示，後續升學將採外加名額，確保學生權益。他並提醒所有統測考生，近期要好好照顧自己健康，避免出入人潮擁擠場所。

至於5月7日的全國大專校院運動會，潘文忠今天說，目前仍會如期舉行，已請承辦的國立體育大學規劃好相關防疫措施。（編輯：張銘坤）1110421