大專住宿生停課返鄉不准搭大眾運輸惹議 立委：難道要離島生騎海豚？

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（中央社記者陳至中台北21日電）近日COVID-19本土案例增加，部分大學停課要求住宿生返鄉，但不能搭乘大眾運輸工具惹議。教育部長潘文忠今天說，會盡快瞭解個別學校處置狀況，並於下週召集大學防疫長討論。

立法院教育及文化委員會今天審議「教保服務人員條例修正草案」，民主進步黨籍立委林宜瑾質詢時提到，近期許多大專因應COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）停止實體課程，要求住宿生返鄉10天，卻不准搭乘大眾運輸，讓學生控訴荒謬。

林宜瑾表示，大專生來自全國各地，如果是週間停課，家長很難立即請假接送，更何況是離島生，「難道要騎海豚？」她認為這些狀況不是個案，近期有收到許多學生、家長反映，可見是訂定防疫策略時被忽略的議題。

對此，潘文忠表示，學校停課的整體策略是以「精準、合宜」方式規劃，對於個別學校執行的處置，會盡快瞭解，近期也已提醒各大專，如果校內仍有空餘宿舍，可預先整備作為隔離用途。

潘文忠表示，教育部因應疫情變化，已成立應變小組，持續收集各校的狀況，下週會召集各校「防疫長」一同討論。（編輯：陳政偉）1110421