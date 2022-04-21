更多編輯台推薦新聞：
第4劑COVID-19疫苗打不打 各國規劃一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗打不打 各國規劃一次看

失根的洋紫荊 港人在台定居路困難重重
兩岸

失根的洋紫荊 港人在台定居路困難重重

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

本土增2386例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本土增2386例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影片／大谷翔平首勝到手 5.1局完全比賽外帶百年紀錄
首頁 / 生活

北市聯醫副總院長接觸病人染疫 匡列22人採檢

2022/4/21 11:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北21日電）台北市立聯合醫院一名副總院長確診COVID-19，聯醫說明，此人昨天接獲病人確診通知後採檢陽性，已安排隔離。衛生局表示，已匡列22人採檢，其中13人為陰性，9人仍未出爐。

台北市立聯合醫院19日赴議會進行工作報告，不過其中一名官員卻在昨天晚間傳出確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），議會因此緊急在今天上午進行環境清消。

聯醫透過新聞稿證實，確診官員為一名副總院長，昨天接獲其看診的病人確診通知，隨即進行PCR採檢後確診，已安排隔離。

由於這名副總院長每週一會開設耳鼻喉科診次，聯醫說明，診間、候診區等環境已完成清消，將持續觀察人員健康，其他疫調進度待中央流行疫情指揮中心及衛生局說明。

衛生局表示，昨天接獲通報後已立即啟動疫調，包含這名副總院長19日至議會參加工作報告及拜會的人員，共匡列10人居家隔離、12人自主健康管理並安排採檢，其中13人結果為陰性，9人在等待檢驗報告中。

此外，因應疫情嚴峻，台北市長柯文哲今天下午臨時舉行防疫記者會，聯醫總院長璩大成將出席說明現況。（編輯：張銘坤）1110421

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載