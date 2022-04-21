北市聯醫副總院長接觸病人染疫 匡列22人採檢

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（中央社記者陳昱婷台北21日電）台北市立聯合醫院一名副總院長確診COVID-19，聯醫說明，此人昨天接獲病人確診通知後採檢陽性，已安排隔離。衛生局表示，已匡列22人採檢，其中13人為陰性，9人仍未出爐。

台北市立聯合醫院19日赴議會進行工作報告，不過其中一名官員卻在昨天晚間傳出確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），議會因此緊急在今天上午進行環境清消。

聯醫透過新聞稿證實，確診官員為一名副總院長，昨天接獲其看診的病人確診通知，隨即進行PCR採檢後確診，已安排隔離。

由於這名副總院長每週一會開設耳鼻喉科診次，聯醫說明，診間、候診區等環境已完成清消，將持續觀察人員健康，其他疫調進度待中央流行疫情指揮中心及衛生局說明。

衛生局表示，昨天接獲通報後已立即啟動疫調，包含這名副總院長19日至議會參加工作報告及拜會的人員，共匡列10人居家隔離、12人自主健康管理並安排採檢，其中13人結果為陰性，9人在等待檢驗報告中。

此外，因應疫情嚴峻，台北市長柯文哲今天下午臨時舉行防疫記者會，聯醫總院長璩大成將出席說明現況。（編輯：張銘坤）1110421