東西向國道首座 國6東草屯休息站預計113年啟用

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交通部高速公路局22日舉行「國道6號東草屯休息站新建工程」開工典禮，休息站規劃廁所、停車場及簡易賣店，並有多項節能減碳設計，以取得黃金級綠建築標章為目標，完工後將成為東西向國道首座休息站。中央社記者蕭博陽南投縣攝 111年4月22日

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（中央社記者蕭博陽南投縣22日電）東西向國道首座休息站今天開工興建，位在國道6號東草屯路段，預計113年完工，休息站規劃廁所、停車場及簡易賣店，並有太陽能板等多項節能減碳設計，盼成為黃金級綠建築。

交通部高速公路局今天在國道6號舉行「國道6號東草屯休息站新建工程」開工典禮，高公局長趙興華、行政院中部聯合服務中心副執行長何明杰、前執行長蔡培慧、國道公路警察局第七公路警察大隊長李信義等人出席，總經費約新台幣4.5億元，預計民國113年中完工。

趙興華接受媒體聯訪說，工程建築造型呼應周邊九九峰，將山景引入室內，透過綠色建築設計，創造風的流動與光線互動，規劃簡易賣店、廁所、哺集乳室、停車場大車19格、小車107格，估可供每小時500輛車次進出暫停，休息站有多項節能減碳設計，以取得黃金級綠建築標章為目標，完工後成為東西向國道首座休息站。

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蔡培慧表示，她在立委任內爭取興建東草屯休息站，擔任中服執行長期間也密切與高公局持續討論，很高興如今動工，未來除供用路人休息，主體建築也規劃場地販售南投優質農特產品，並結合當地九九峰、鳥嘴潭人工湖等特色地景，營造舒適休憩環境。

高速公路局表示，站內景觀設計採用原生種設置完整植栽區，打造台灣原林自然風貌，延續以環境生態為本的設計理念，並檢討出流管制，規劃滯洪池減緩洪峰衝擊，污水處理採先進薄膜生物反應系統，處理水質達灌溉水標準並再利用，水體衝擊大幅降低。（編輯：郭諭儒）1110422