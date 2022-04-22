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公廣董監事難產940天 李永得：盡快啟動改選程序

2022/4/22 15:34（4/22 15:40 更新）
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（中央社記者邱祖胤台北22日電）華視接連出狀況，公廣集團董事長陳郁秀及華視代理總經理陳雅琳雙雙請辭，文化部長李永得今天表示，將盡快啟動公廣集團董監事改選，解決根本問題。

李永得今天下午在國立台灣交響樂團「2022青年音樂創作競賽」頒獎典禮上接受媒體訪問時表示，華視的問題凸顯人員心態待改進，但最根本問題還是董監事改選遲遲無法完成，導致經營團隊不穩定，所有的主管幾乎都是代理的，造成同仁、員工心情不穩，「我想這是一個很重要的原因，這個原因我們必須要很快的去解決」。

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鑑於第6屆公視董事會於2019年9月25日到期，第7屆董事會至今無法產生，整整延冗940天，眼看將超過第5屆的968天，李永得說文化部會盡快處理，「其實這個會期以來，我們積極和立法院朝野黨團溝通，最近也有共識，會在最快時間啟動公廣董監事審查委員會程序」。

李永得同時表達對延任的董事長和董監事們，「因為我們2年半以前就應該完成改組，他們不是戀棧職位，他們是接受我們請託繼續幫忙公共電視，因為新的一屆董監事還沒完成，所以他們願意繼續負起這個責任，我也非常感謝他們」。（編輯：張芷瑄）1110422

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