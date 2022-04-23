西班牙籍教授魯四維歸化台灣 來台20年終領身分證

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（中央社記者曾以寧高雄23日電）文藻外語大學西班牙籍教授魯四維來台20餘年，把台灣當成第二故鄉，以外國高級專業人才身分獲淮取得中華民國國籍，領到新身分證的他開心說，要繼續為這塊土地盡心力。

高雄市政府民政局發布新聞稿指出，文藻外語大學西班牙籍教授魯四維（Javier Perez Ruiz），本身擁有歐洲醫師執照及小兒專科醫師資格，同時擁有應用語言學、醫學及生物倫理3個博士學位。

他在20多年前來台任教，在教育、研究領域都有卓越貢獻，獲有西班牙卡地斯大學小兒科博士論文優等獎、西班牙聶伯里赫大學人文學系博士論文特別獎等獎項，並在民國107年獲內政部移民署頒贈外僑永久居留證「梅花卡」，表彰他為台灣教育的付出與奉獻。

談到來台經過，魯四維表示，自己原本在西班牙醫院任職小兒科醫師，生活相當安定。但篤信天主教的他志願擔任傳教家庭，經當時的教宗若望保祿二世派遣，舉家搬遷來台。他對台灣人的熱情印象深刻，「台灣人一直用愛親切地歡迎我們」，還有朋友連續15年每週日都為他們家帶來麵包及甜點，是他們家的「麵包天使」。

魯四維與妻子育有11名子女，有2名是在台灣出生，兒子也娶台灣媳婦，早有4名台灣孫子、孫女，是「台灣人的阿公」。22日在家人子女的陪伴下，正式從前鎮戶政事務所主任賴立齡手中領取新身分證，他開心地說，可以跟孫子們說「爺爺也是台灣人」，真是件快樂無比的事。

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魯四維說，自己早就把台灣當做他的第二個故鄉，未來他要帶著天主的愛，繼續服務台灣人民，為這片土地盡一份心力。

賴立齡表示，自2016年國籍法修正後，以高級專業人才或殊勳於中華民國，可在免喪失原有國籍情形下申請歸化。依內政部統計，截至2021年底，依此新法歸化成功者有303人，魯四維所屬的教育專業領域，就有88人成功申請國籍，實現「正港台灣人」的精神。（編輯：謝雅竹）1110423