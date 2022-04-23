學生確診無法參加技專統測 以外加名額方式處理

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（中央社記者陳至中台北23日電）技專校院招生策略委員會今天指出，學生如果因確診COVID-19無法參加統一入學測驗（統測），後續管道會有「外加名額」的錄取機會，學生可舉證提出專案申請。

統測即將於4月30日到5月1日舉行，成績會用於甄選入學、聯合登記分發。教育部長潘文忠近日多次在公開場合表示，考生一旦確診COVID-19（2019年冠狀病毒疾病），無法取得統測成績，就會以「外加名額」的方式處理，學生和家長不用擔心。

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技專招策會今天發出新聞稿解釋，對於「尚未解除隔離之確診個案」，無法取得統測成績，可舉證提出專案申請。甄選入學將比照一般生填6個志願，第二階段指定項目甄試中統測的占分，將平均分配給其他甄試項目。如果第二階段再遇疫情，則以備審資料成績計算，無須參加面試、筆試或實作等實體甄試。

未獲甄選錄取或放棄錄取資格，也可申請聯合登記分發的補救措施。學生以統測報名時所填群（類）別選擇系科最多6志願，檢附自傳、讀書計畫、在校歷年成績單等備審資料，進而由大專系科審核，評定錄取順序。詳細細節可參考技專校院招生策略委員會網站。（編輯：李錫璋）1110423