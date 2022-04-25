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供應商涉賣假鞋 美而快：無條件全額退費

2022/4/25 11:07
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（中央社記者吳家豪台北25日電）旗下擁有30多家網紅品牌的電商集團美而快今天表示，近日特定供應商疑似販售假鞋牟取暴利，嚴重影響消費者權益，美而快將主動通知所有向特定供應商購物的客人，協助無條件全額退費。

據美而快估計，旗下網紅團購疑慮商品訂單總額將近新台幣2000萬元，美而快目標在一個月內協助受害消費者完成退貨退款事宜。

美而快總經理王志仁透過新聞稿表示，這波假鞋團購風暴中，消費者是最大的受害者，大多數網紅因為與供應商簽約時，都會要求公司保證並出具購買憑證才會進貨，但若廠商刻意隱瞞或偽造資訊，一般網紅難以辨別，爭議爆發時也沒有足夠的法律資源與團隊來自我保護。

王志仁指出，這次受害的百位網紅中，Miyuki、黃小米、大饅、Angelina等10位都與美而快有合作關係。

為維護消費者權益、保護旗下網紅的品牌信譽，王志仁說，只要是透過美而快旗下網紅購買過疑慮商品的客人，不管鞋子穿過幾次、是否保留紙盒，都「無條件退貨退款」。

王志仁強調，假鞋風暴發生的第一時間，美而快已向供應商發出律師函，要求對方出面處理，若確認有仿冒品的事實，不排除尋求司法途徑解決。（編輯：趙蔚蘭）1110425

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