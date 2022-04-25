中正大學通過協志工商捐地案 將作為學士後醫基地

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嘉義縣協志工商董事會去年決議將校地捐贈給在地的國立中正大學，中正大學校務會議25日通過接收案，未來將作為中正大學申請學士後醫的基地等教學用途。中央社記者黃國芳攝 111年4月25日

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（中央社記者黃國芳嘉義縣25日電）嘉義協志工商董事會去年決議將校地捐贈給在地的國立中正大學，中正大學校務會議今天通過接收案，未來將作為中正大學申請學士後醫的基地、社大及進修部等教學用途。

民雄鄉協志高級工商職業學校於2019年向教育部申請停招，今年8月將正式停辦，協志工商董事會去年決議將校地捐贈給在地的中正大學。

中正大學主任祕書楊宇勛告訴中央社記者，中正大學今天舉行校務會議，以近8成同意票通過協志工商接收案；中正大學預計5月中旬前成立籌備委員會，將與協志工商校方討論接收細節，由協志校方清算完財產後接收。

楊宇勛表示，未來接收協志校地後，由籌備委員會評估大學教學可以使用的建物，後續進行拆除或補強工程，未來加上校園軟硬體設施整修，對中正大學是一筆負擔，因此，預計協志校地會分期開發，以減輕財務負擔。

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楊宇勛指出，經校務會議初步討論，協志校地可作為中正申請學士後醫的基地，或是社區大學、進修部、樂齡學園，未來清江進修推廣暨數位學習中心也將進駐，提供雲嘉南地區教育研習場所，朝向永續經營、財務自由方向邁進。

協志工商表示，協志宣布停招後，董事會去年決議將約6公頃的校地及校舍捐給鄰近的國立中正大學，目前校內近500名高三學生今年畢業後，協志工商將正式走入歷史。（編輯：陳仁華）1110425