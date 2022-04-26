第5屆唐獎得主 6月18日至21日陸續揭曉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北26日電）唐獎教育基金會今天表示，第5屆唐獎得主預計6月揭曉，18日至21日將依序公布永續發展獎、生技醫藥獎、漢學獎、法治獎得主。

唐獎教育基金會發布新聞稿指出，唐獎創辦人尹衍樑以投入教育志業20多年的經驗，於2012年12月成立唐獎基金會，設置「永續發展」、「生技醫藥」、「漢學」、「法治」等4大獎項，並於2014年頒發首屆唐獎得主，唐獎基金會今年正式邁向成立10週年。

第5屆唐獎得主預計6月揭曉，18日公布永續發展獎得主，19日公布生技醫藥獎得主，20日公布漢學獎得主，21日公布法治獎得主。

過去唐獎「生技醫藥獎」共有4名得主獲諾貝爾獎肯定，而唐獎至今有5名女性得主，在全體個人得主中占比達21%，高於諾貝爾獎（6%）；在世界大獎中，唐獎更是首個採取提撥部分獎金（新台幣1000萬元）贊助得主教育研究計畫的模式，以產生知識傳承及提升，目前共25個研究補助計畫已完成或正在進行中。

唐獎基金會執行長陳振川表示，唐獎是華人對世界的回饋，也讓台灣被世界看見，基金會過去10年邀請唐獎得主赴世界各重要學術場合或抵台交流，帶動相關領域的研究發展，也是將台灣介紹給國際的最好模式。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳振川提到，不同於許多國際獎項範圍較單一且偏重科技及基礎科學，唐獎兼顧科技與人文，並重視社會科學；面對下個10年，唐獎將步步為營，繼續評選頂尖得主帶領世界文明發展，也期許唐獎成為華人和世界知識開創連結的平台。

唐獎基金會規劃籌備數位博物館、唐獎博物館，保存展示歷屆得主的文獻、影片、資料與貢獻等珍貴資產，希望致力於教育推廣，鼓勵更多年輕人找到方向，為世界及人類貢獻。（編輯：管中維）1110426