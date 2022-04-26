苗縣增30例確診 造橋宮廟主委、獅潭戶所員工染疫

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（中央社記者管瑞平苗栗縣26日電）苗栗縣今天新增30例確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），包括造橋鄉1名宮廟主委、獅潭鄉戶政事務所1名員工染疫；因應社區不明感染鏈增加，縣府持續開設PCR篩檢站。

中央流行疫情指揮中心公告苗栗縣今天新增30例本土確診個案，包括18名男性、12名女性，年齡介於1歲至86歲，分布縣內8個鄉鎮市，以頭份市15例最多，其次為竹南鎮6例、苗栗市4例以及三灣鄉、造橋鄉、泰安鄉、後龍鎮、公館鄉各1例。

其中，公館鄉56歲女性為任職獅潭戶政事務所員工，因有症狀採檢確診，戶所今天暫停服務1天，進行清消靜置。縣府民政處表示，獅潭戶政事務所包含主任在內共5名員工，除確診者外，其餘人員已匡列居家隔離，明天起會調派鄰近其他戶所人力支援，持續提供服務。

衛生局表示，造橋鄉1名86歲宮廟主委染疫，因應造橋鄉社區感染風險增加，今天下午2時30分至6時30分在造橋鄉慈聖宮前廣場加開PCR篩檢站，協調重光醫院醫療團隊進駐；另外，苗栗市大千醫院、竹南鎮大厝里活動中心篩檢站也持續運作，提供足跡重疊或有染病疑慮者免費PCR篩檢。

衛生局長張蕊仙指出，近來國內確診個案數暴增，衛福部疾管署已不再核發案號，由地方衛生局逕自系統截取確診者資料，因此未來各縣市公布確診人數有可能與指揮中心公布數字有落差，還請民眾理解，但防疫團隊相關疫調及疫情因應作為不會停歇。

縣府提到，確診人持續增加，公布確診者足跡意義已不大，即日起依照中央規定，不再公布足跡，除非有特殊情況再公告，並呼籲民眾下載使用台灣社交距離App。（編輯：陳仁華）1110426