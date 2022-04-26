專家：藍環章魚死後漁民也難辨 吃了唇麻速急診

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北26日電）日前傳出有人買到有毒的藍環章魚，農委會臉書今天貼圖教辨別。海洋大學海洋生物毒研究室特聘教授黃登福說，死的藍環章魚連漁民也難辨，吃下1、2分鐘唇舌會麻，急診處理即可。

行政院農業委員會臉書貼圖佐文，教民眾買水產時，如何分辨可食的一般章魚及有劇毒的藍環章魚。

農委會說明，活體的藍環章魚頭部為黃棕色，頭部背面和腕足上都布有藍色小環紋，受刺激時會更明顯；但死亡後藍色環紋轉換為褐色，若沒注意看，容易跟一般小型章魚混淆，提醒民眾購買小型章魚時注意有沒有混入帶有斑紋的章魚。

中央社記者電話訪問黃登福，他說，藍環章魚為拇指般大小，漁民偶爾可能會混捕到，且死掉的話，與一般可食用章魚難以分辨，連漁民、魚販都可能看不出來，所以2年前台灣仍發生過2次民眾誤食送急診事件。

他說，藍環章魚的毒素在唾液腺裡，與河豚的毒性一樣，且吃到任何部位都有毒，吃1、2尾還可以，3尾就沒救了，不過吃1、2分鐘後，嘴唇、舌頭就會有麻感，國內通常半小時車程可到達醫院，趕快送急診處理即可，毒性也會代謝，不用太擔心，但若出現呼吸困難才就醫，就可能會致死。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他舉例，若是在船上吃到藍環章魚或是潛水時碰觸被攻擊中毒，拖2、3小時以上才就醫，就會致死，潛水勝地澳洲大堡礁就發生過不幸致死事件，然而多數潛水者都有相關常識，通常不會引發風險。

關於網路資訊出現藍環章魚的毒性可以讓20幾人致死，國立自然科學博物館生物學組副研究員李坤瑄說，那是純化過的，其毒性會抑制自主神經，導致呼吸、心跳停止；目前台灣周邊水域會出現的藍環章魚包含與菲律賓、澳洲大堡礁一樣的品種，毒性比較強，另外還有2種沒發表過，毒性如何比較不明。（編輯：管中維）1110426