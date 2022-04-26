屏東大學新校長出爐 主秘陳永森出線

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣26日電）國立屏東大學遴選新校長，現任52歲屏大主秘兼總務長陳永森出線，校方將依規定報請教育部聘任。陳永森將是第3任校長，第1、2任校長皆為古源光，將於7月屆滿。

屏東大學第3任校長遴選委員會去年9月組成，經公開徵選校長候選人，有陳永森、陳俊麟、劉英偉、陳坤檸等4人角逐，25日第3任校長遴選委員會第3次會議，以無記名投票方式作成決議，遴選陳永森為第3任校長，後續將由校方依規定報請教育部聘任。

陳永森今天在臉書（Facebook）發文表示，對於屏東大學，必當全心付出，「如同面對母親山—大武山一般，是責任，也是一輩子的承諾！」

陳永森為屏東縣鹽埔鄉人，台灣大學地理學系畢業，中興法商學院都市計劃研究所碩士、台灣大學地理環境資源研究所博士，現為屏東大學不動產經營學系教授、總務長、主任祕書，是前立法院長蘇嘉全的姪女婿，曾在蘇嘉全擔任屏東縣長時期，擔任工務局長。

屏東縣政府大武山成年禮是蘇嘉全時代創立，陳永森當時是每年帶領學員登大武山的重要靈魂人物。

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古源光也在學校臉書發出「致校長遴選委員及所有教職員工生的一封信」，他表示，2014年8月1日國立屏東大學由原國立屏東教育大學及國立屏東商業技術學院合併成立迄今，他始終秉持著與時間賽跑的初心，致力於屏東大學校務發展的推動。

他期許陳永森秉持著理想抱負、溫度熱忱，接下棒子成為屏東大學下一位領航者，持續與所有的師生同仁一起努力向前，帶領學校成為南台灣最具有特色和競爭力的大學。（編輯：謝雅竹）1110426