國北教大申請遠距至學期末 3大學調整停課時間

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（中央社記者許秩維台北26日電）國立台北教育大學今天向教育部申請全校暫停實體課且實施遠距教學至學期末；教育部今天回應，待應變小組研商後回復，另有3校也提報調整暫停實體課時間。

國立台北教育大學日前公告，學校已達1/3以上院、系（科）所、學位學程的班組列為確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案或密切接觸者，考量校內安置空間不足，決議實施遠距教學至學期末，並向教育部提出申請。

教育部今天透過文字回應，依據校園暫停實體課實施標準規定，除了原先列出各校可自主暫停實體課程的情形外，如學校基於不同校區、規模大小、資源設備等有所差異，欲採其他暫停實體課程作法或措施，可提報教育部「暫停實體課程實施應變小組」研商後實施。

教育部也於今天接獲國北教大正式公文，該校稱自4月21日至今，已有34名學生確診，而多數家長要求全校停課，因而規劃停課至這學期結束，待教育部應變小組程序研商後回復。

教育部提到，目前已有中原大學、東華大學、海洋大學等校循應變小組研商程序，實施教育部暫停實體課程標準以外的作法或措施，例如暫停全部或局部課程5天至7天。（編輯：陳政偉）1110426