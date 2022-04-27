染疫考生不能應考統測 264名考生安排隔離試場

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（中央社記者陳至中台北27日電）技專統測即將於30日登場，教育部依照3+4居家隔離新制，目前統計有264名學生需居家隔離，將安排到隔離試場應試。另外，確診考生不能應考，目前有27人，會有補救措施。

四技二專統一入學測驗將於4月30日、5月1日登場，共7.9萬人報考。受到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，教育部已宣布確診考生不能應考，被通報匡列為居家隔離、居家檢疫或自主健康管理的考生，則安排隔離試場應試。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部、衛生福利部報告「5到11歲兒童疫苗種被情形和接種規劃細節。」多名立委關注統測考生權益，尤其中央流行疫情指揮中心26日起實施接觸者匡列居家隔離3+4方案，部分考生原本需要隔離，但新方案則可以解隔。

潘文忠表示，統測會依照最新的3+4方案來決定考生是否須隔離，截至昨天為止統計，確診考生共27人，須居家隔離264人。最近幾天都會持續更新統計，確保所有考生的權益。

民主進步黨籍立委范雲等人問及，指揮中心指揮官陳時中26日受訪表示，「不反對」輕症考生應試，但教育部仍維持不開放，擔心兩部會之前沒有做好溝通。潘文忠則緩頰說，與衛福部合作密切，考量那麼多考生要在一起考試，確診考生仍不能參與統測，後續會安排補救措施。

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潘文忠也提到，對於居家隔離考生前往試場時，除搭乘防疫計程車外，是否可比照指揮中心最新的「非緊急就醫、採檢」方案，可由同住親友接送或自己步行、騎車，教育部已報請指揮中心，會盡快對外宣布。

另外，教育部在書面報告中指出，如果考生在應試期間才被通知確診，將立即不得應試，將採外加名額入學。如果考場有確診足跡，則會關閉改用同考場的其餘備援考場。（編輯：陳清芳）1110427