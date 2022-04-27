台鐵五一專區上線 旅客可從出發地找轉乘資訊

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台鐵工會發起五一勞動節集體休假不加班，表定所有台鐵列車都會停駛，估計只會有臨時列車。圖為22日台北車站站務人員在月台執勤。（中央社檔案照片）

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（中央社記者余曉涵台北27日電）台鐵企業工會發起五一勞動節集體休假不加班；台鐵官網五一專區今天也已經上線，旅客可在旅客服務中點選五一專區，利用出發地去查詢，該如何搭乘到目的地的替代方案。

台鐵企業工會發起五一不加班活動，表定所有台鐵列車都會停駛，估計只會有臨時列車。台鐵官網的五一勞動節應變計畫專區也在今天上線，除了讓旅客可以查詢替代方案外，12條類火車時刻表也可以在上面找到。

根據台鐵官網的五一勞動節應變計畫專區，旅客可以依照出發地的車站，查詢要如何抵達目標車站，以台北車站到花蓮車站為例，旅客可從基隆大台北地區疏運計畫中的台北站疏運措施檔案中，查詢到往花蓮車站有3種方法，包含搭捷運到南港站轉乘國道客運；搭乘捷運到板橋轉乘國道客運；由台北轉運站（京站）轉乘國道客運。

要搭12條類火車的旅客，也可從專區中的類火車客運的路線，以花蓮到台東的類火車客運為例，旅客可從專區類火車客運中，點選「東部 花蓮=台東」，查詢起迄站跟各路線的時刻表、行駛動線、搭車的地理位址等資訊。

類火車客運路線總計12條，開行784班次，提供3萬1360座位運能，其中，西部地區有6條路線、東部地區有3條路線、南迴線有3條路線。（編輯：陳政偉）1110427