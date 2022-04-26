台鐵5/1停駛 台南公車路線增班因應

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（中央社記者楊思瑞台南26日電）因應台鐵5月1日全面停駛，台南市政府規劃「協調整合替代運輸」和「大台南公車長途路線增班」2大策略因應，盼照顧台南市民乘車權益。

台南市政府交通局今天發布新聞稿指出，因應台鐵5月1日休假停駛所有班次列車的運輸衝擊，市府部署協調各項替代方案，日前交通部開會協調時，市府交通局主動規劃替代運輸提案呈報，要求確保台南市境內服務不中斷，並透過公路總局嘉義區監理所居中協調，獲得中央正面回應和協助。

台南市交通局長王銘德表示，市府應變策略分為2大策略，首先是「協調整合替代運輸」，沿台鐵各車站接駁，交通部承諾當天開出「後壁—善化」、「善化—台南」2條「類火車」替代路線 ，另「台南—沙崙」由高鐵公司負責接駁，此3條路線運輸量能統合後，可替代台鐵原有服務。

王銘德指出，「後壁—善化」線編號為0975，停靠後壁、新營、柳營、林鳳營、隆田、善化等站；「善化—台南」線編號為0976，停靠善化、永康、新市、台南等站，2條線都是自上午6時至晚上10時，每20至30分鐘1班車，雙向對開，2條路線需至台鐵車站購票或刷卡後上車搭乘。

他說，「台南—沙崙」線則為高鐵公司提供接駁路線，停靠台南、保安、仁德、中洲、長榮大學、沙崙等站，採直達和各站停車模式混合發車，每20分鐘1班車。

王銘德指出，拔林、南科2處車站因未位於省道旁，市府將安排計程車接駁至鄰近站點；大橋車站因已有市區公車5路、70路等多條路線服務，民眾可逕行改搭市區公車。

王銘德表示，第2項因應策略是「大台南公車長途路線增班」，5月1日當天，大台南公車往返嘉義高鐵的「黃9」、「橘9」、「橘9-1」已安排增班；往返台南高鐵的「H31」、「H62」採機動加班；甫通車行駛國道的台南麻豆快線「橘13」、台南南科快線「橘14」也增班因應，總計約可增加960個座次，串連嘉義、台南2個高鐵站和新營、麻豆、台南3大轉運站。

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他說，民眾也可利用統聯客運、和欣客運等國道客運的「短端售票」，往來台南—麻豆、台南—新營之間，並多利用台南市3大轉運站搭乘國道客運前往外縣市。

王銘德指出，5月1日當天，市府交通局及嘉義區監理所將分別成立應變小組，緊盯各項接駁作業順利實施，並增派人員進駐各火車站協助民眾搭乘，盼將衝擊減到最低。另外，預期部分民眾將改為自行開車上路，大台南智慧交通中心也將隨時監控路況，即時調控應變並提供用路資訊。（編輯：張芷瑄）1110426