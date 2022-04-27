環保署：自備飲料杯至少省5元 7月上路

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今年7月起，民眾自備飲料杯在連鎖飲料店、便利商店、速食店及超級市場買飲料時，至少可有5元價差。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北27日電）環保署今天表示，自今年7月起，民眾自備飲料杯在連鎖飲料店、便利商店、速食店及超級市場買飲料時，至少可享新台幣5元價差；並授權地方政府在113年底前提報限用一次用飲料杯期程。

行政院環境保護署預計明天公告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，自今年7月1日起，連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店及連鎖超級市場在消費者自備飲料杯購買飲料時，須提供與未自備飲料杯至少5元價差。

此外，環保署也要求連鎖便利商店及連鎖速食店應自明年1月1日起提供循環杯借用服務，以減少一次用飲料杯用量；亦授權地方政府於113年12月31日前提報飲料店限用塑膠一次用飲料杯實施日期。

環保署表示，為建立循環杯借用服務，連鎖便利商店及連鎖速食店須免費提供循環杯借用服務，並規定112年至114年應提供服務之門市比率分別應達5%、10%及30%，一次用飲料杯年度減量率則須分別達15%、18%及25%。

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為使消費者了解業者是否提供自備優惠及提供循環杯借用服務，要求於營業場所應標示「自備飲料杯省＿元」或「免費借用循環杯」字樣，每字邊長至少5公分。

環保署說，配合聯合國環境大會今年3月2日宣示規劃於113年擬定塑膠減量公約，並參照現行對免洗餐具管制方式，考量各地限制使用對象特性及區域條件等差異，授權地方政府因地制宜於113年12月31日前提報飲料店限用包括發泡、未發泡的石化基塑膠、生物基塑膠及生物可分解塑膠等各式一次用塑膠飲料杯實施日期。（編輯：陳政偉）1110427