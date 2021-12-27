古早菜瓜布成環保包裝材 巴黎發明展奪金

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）絲瓜絡（菜瓜布）是天然洗刷用具，國立聯合大學學生利用防撞、隔熱、透氣特性，改造成雞蛋盒、鞋撐等包裝材，取代一般塑料，達到源頭減塑，創意勇奪巴黎國際發明展金牌。

苗栗縣廠商與學術單位參加2021年第120屆巴黎國際發明展，共有8件發明作品獲獎，拿下2金、3銀、3銅牌佳績，苗栗副縣長鄧桂菊今天在縣府頒獎表揚獲獎團隊。聯合大學校長李偉賢、聯大工業設計系兼設計與品牌研究中心主任徐義權等人到場觀禮。

其中，金獎作品「絲瓜絡包裝材」由聯大工設系碩班生徐捷中、徐啟哲、資工系大四生江至軒及絲鄉客工作坊江真蓁4人共同研發。

徐捷中指出，過去淨灘活動總見大批塑廢料，似乎怎麼清也清不完，激發團隊反思如何從源頭減塑，以工業設計角度改造絲瓜絡，讓它不只是洗刷工具，還能發揮透氣、隔熱特性，取代氣泡布、保麗龍等材質，做成咖啡杯套、玻璃瓶保護套、雞蛋盒，甚至鞋撐等環保包裝材。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

徐捷中說，絲瓜絡是熟成老化絲瓜製作而成，材質天然，廢棄後也不會造成環境負擔，達到減塑、減碳，讓評審團大為驚豔。

另一項金牌作品「水熱式火鍋」，出自65歲客家料理達人劉菊英之手。她說，發明動機來自生活中的不方便，為了讓外出奔波的家人有熱騰騰便當可吃，促使她投入研發，以石灰加水達到加熱原理設計鍋具，方便又環保，特別適合登山露營使用，可避免使用明火烹煮，對山林環境友善又安全。（編輯：郭諭儒）1101227

苗栗縣廠商與學術單位參加2021年第120屆巴黎國際發明展，共有8件發明作品獲獎，拿下2金、3銀、3銅牌佳績，副縣長鄧桂菊（後中）27日在縣府頒獎表揚獲獎團隊。中央社記者管瑞平攝 110年12月27日