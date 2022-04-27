苗栗縣增53例 造橋鄉某宮廟疫情擴大

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（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）苗栗縣今天新增53例確診COVID-19，其中造橋鄉某宮廟疫情擴大，繼昨天 確認主委染疫後，經社區採檢結果，新增6人確診，因應社區不明感染鏈增加，持續開設採檢站。

苗栗縣政府透過新聞稿指出，縣內今天新增53例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）中，男性28人、女性25人，年齡介於1歲以下至83歲，分布在12個鄉鎮市，分別為頭份市23例、苗栗市7例、竹南鎮4例、公館鄉2例、苑裡鎮2例、通霄鎮3例、造橋鄉6例、卓蘭鎮2例，以及大湖鄉、南庄鄉、後龍鎮、銅鑼鄉各1例。

新增個案中，有6人與造橋鄉某宮廟相關。衛生局指出，宮廟主委日前因症狀自行就醫採檢，昨天確診，縣府在造橋鄉慈聖宮前廣場加開PCR篩檢站，經採檢163人，有5人呈陽性確診，皆為同宮廟委員，另外，宮廟主委家中外籍看護經採檢確認染疫。

此外，今天新增案例中，有10多人為在學生，年齡從幼兒園、國中小到高中職不等。縣府教育處統計，全縣至目前共計9所國中、小及6所幼兒園因疫情實施部分班級暫停實體課程，另有1間補習班停課。

縣府表示，因應社區不明感染鏈增加，持續開設採檢站，包括竹南鎮大厝里活動中心於4月27日至29日，時間為上午8時至中午12時、下午1時至5時；大千醫院及苑裡李綜合醫院急診室旁，時間為4月27日下午4時至晚間8時，呼籲與確診者足跡重疊或有染疫疑慮者前往免費PCR篩檢。

縣府提醒，因應疫調機制改變，各機關、職場、學校務必依中央規定指定「防疫長」落實把關，迅速回報確診者接觸名冊；被匡列居家隔離者，留在隔離處所不需前往醫院篩檢，會由公所人員於3天內送達5支快篩試劑供使用。（編輯：方沛清）1110427