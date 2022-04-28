台鐵6/29調整時刻表 東部自強號運能增逾1成

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（中央社記者汪淑芬台北28日電）台鐵今天宣布，配合EMU3000型城際列車及EMU900型電聯車投入營運，6月29日起調整時刻表，東部自強號運能將比現況提升13.8%。

台鐵發布新聞稿，這次共調整464列次，其中變動在5分鐘以上班次有239列次，相關列車車次、時刻，5月2日起可參閱台鐵網站（http://www.railway.gov.tw）及各車站公告。

台鐵表示，6月29日起，EMU3000型城際列車將替駛樹林—台東間普悠瑪4列次、台中—台東間自強號2列次，台南—花蓮間自強號2列次，調整後東線自強號列車運能較現況提升13.8%。

另新左營—花蓮間306次、308次、317次、323次，台中—台東間372次、373次柴聯自強號改以普悠瑪號替駛，因列車最高時速可從110公里提升到130公里，行車時間也會縮短。

台鐵還將淘汰舊型摺疊門莒光號，現有6列次莒光號列車在新的時刻表上路後停駛，包括：潮州—花蓮間561次、562次，七堵—潮州間506次、507次、522次、513次；同時針對旅運需求熱門區段改以6班EMU900型區間快車行駛。

台鐵表示，為改善高雄鐵路地下化路段空氣品質，6月29日起，現行柴聯自強號班次數由每天14列次減為4列次。（編輯：張雅淨）1110428