政治大學迎接95週年 將辦兩場亞洲校長論壇

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（中央社記者陳至中台北28日電）政治大學今年慶祝95週年校慶，將於5月5日、9日舉辦兩場亞洲研究國際聯盟校長論壇，邀請10所知名大學校長，以「永續亞洲」為目標深化彼此教學、研究合作。

政治大學今天在線上舉辦記者會，校長郭明政表示，政大近年在扎根本土、航向國際兩條軸線上努力，在國內與台灣聯合大學系統共享資源，也和鄰近學校組成「文山八仙」共同推動地方創生，落實大學的社會責任。

郭明政提到，在國際上，政大推動南島民族論壇，透過講座、國際學分學程等，與跨國學校有更多緊密的合作。95週年校慶將有兩場亞洲研究國際聯盟（Asian Studies Plus）校長論壇，預計於會中分享台灣卓越發展經驗，並在亞洲研究領域肩負起國際整合的角色。

政治大學校史可追溯自民國16年在中國大陸南京設立的中央黨務學校，在二次世界大戰、國共戰爭中幾經輾轉，於43年在台灣復校。郭明政形容政大是苦難中成長的大學，一個流亡帝國的紀念碑，一直以來資源都不多，卻做了很多的事。

近年國際學術競爭激烈，郭明政期許政大持續推動「學術輸出」，讓世界討論台灣、各國學者齊聚政大。他並認為台灣和印度、菲律賓不一樣，在英文之餘，也要瞭解中文的可貴。

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政大近年成立「李元簇台灣與亞洲研究講座」，郭明政表示，今年暑假預計開設4到6門課，圍繞在台灣民主改革等研究領域。學校也將提供獎學金，鼓勵更多國際優秀學子來政大做研究。

政大師生今年票選出的校慶標語為「政大95，世界翹楚」，校方特地邀請電通mb團隊操刀主視覺，以及獲得第12屆金音獎最佳新人獎的饒舌詩人wannasleep（李奕賢），創作「政大官方校慶紀念歌曲」。李奕賢將政大學生熟悉的餐廳飲食、金旋獎、陰雨天氣都寫進歌詞中，於各大串流平台上架。（編輯：張雅淨）1110428