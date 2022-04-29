無健保卡不能買快篩實名制 境外生組織籲開放

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（中央社記者陳至中台北29日電）境外生權益小組今天呼籲，應開放無居留證、健保卡的民眾購買COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）實名制快篩試劑，避免中國大陸學生、部分外籍配偶和移工的權益遭到漠視。

由民間關心境外生權益的境外生權益小組，今天在臉書專頁上發文指出，中央流行疫情指揮中心27日宣布「快篩實名制」上路，但須憑居留證、健保卡購買，導致全部的陸生、暫未獲得依親居留身分的外籍（大陸）配偶、部分移工等，都遭到排除。

境外生權益小組指出，過去台灣政府規劃口罩實名制、隔離補助、PCR檢測結果透過「健保快易通」查詢等措施，都曾排除過無健保卡、居留證人士，而民間的歧視更是「隱蔽而不可見地存在著」。

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境外生小組指出，自2020年疫情以來，多次接獲陸生、新入學的僑生投訴，因沒有健保卡遭醫院拒診。上週一人前往台北市某私立醫院採檢，卻被當值人員以無健保卡、無法確認身分為由，拒絕提供PCR檢測服務，要求前往其他公立醫院。

境外生小組呼籲衛生福利部依照「醫療法」確實要求醫療機構，不可因醫療能力之外的原因拒診病患，並給予處分。也呼籲指揮中心儘速修正家用快篩試劑販售實名制規定，開放無健保卡及居留證者購買，保障民眾都獲得防疫物資。（編輯：陳政偉）1110429