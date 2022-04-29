統測108名考生確診 331人居家隔離

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四技二專統一入學測驗30日及5月1日將登場，本屆共有7.9萬人報考，台灣科技大學也是統測試場之一，因應疫情，試場教室都有加強清潔、消毒。（台科大提供）中央社記者陳至中傳真 111年4月29日

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（中央社記者陳至中台北29日電）四技二專統一入學測驗30日登場，受到COVID-19疫情影響，教育部目前統計有108名考生確診不能應考，居家隔離331名、居家檢疫4名，將安排到隔離試場應試。

四技二專統一入學測驗將於4月30日、5月1日登場，共7.9萬人報考。受到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，教育部已宣布確診考生不能應考，另安排補救措施；被通報匡列為居家隔離、居家檢疫的考生，則須到隔離試場應試。

教育部截至今天上午8時30分統計，共有108名統測考生確診，居家隔離331名，居家檢疫4名。（27日時統計為27名確診、264名居隔）

教育部透過文字告知媒體，中央流行疫情指揮中心已專案同意統測居隔考生的交通方式，可比照「放寬COVID-19居家照護、居家隔離、居家檢疫者之就醫」中「非緊急就醫、採檢」的措施辦理。

台灣科技大學是統測試場之一，主任秘書呂政修今天下午接受媒體聯訪表示，最近疫情比較緊張，防疫措施也較去年加強，例如監試人員去年是戴口罩，今年增加要求戴面罩；試場教室也都加強清潔、消毒，尤其是學生比較容易碰觸的地方。

呂政修表示，統測是大事，台科大這週特別改為線上課程，就是為週末的統測準備好環境。另外，近期被匡列隔離的學生人數增加，台科大也有設置隔離考場，確保考生權益。

呂政修提到，由於疫情環境緊張，已增加上百名人員備援，一旦有試場人員有狀況，就能馬上遞補人力。（編輯：管中維）1110429