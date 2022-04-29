立委質疑醫材血氧機太貴 陳時中解釋價格差異

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（中央社記者張茗喧、陳至中台北29日電）指揮中心指揮官陳時中今天表示，快篩實名制至中午共賣26萬份，半數機構完售；另立委高嘉瑜稱血氧機太貴，他強調，屬醫材的血氧機自然較貴，一般民眾不需買到醫材級。

今天是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩實名制開賣第2天，根據中央流行疫情指揮中心最新統計，截至今天中午12時為止，已有2466家、約半數機構完售，總計賣出26萬514份。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，昨天整體41萬多劑快篩試劑共賣出38萬多劑，其餘剩下的是地處較偏的地區，相較之下，北部販售情形相對緊繃，但每天都有固定份數釋出，民眾不用擔心。

藥師公會全聯會今天反應，明天預計只有半數的藥局獲配送快篩試劑，週日甚至沒有配送規劃，擔心沒試劑可賣；另有媒體詢問，台中市的藥局分配到的量為何比台北市多。

陳時中坦言，週末物流配送有點延遲，至於配送量方面，一開始每家藥局都是配送78人份，未來會根據完售狀況再加減量。

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另外，民進黨立委高嘉瑜近日表示，台灣血氧機一個要價新台幣3000元，比國外貴出一倍，還不能在網路上買，認為政府應要求降價。

陳時中說，身為立委應對事實了解更清楚一點比較好，屬於醫療器材的血氧機，因為要求高、價格當然貴，就像醫用剪刀一定會比一般剪刀貴一樣，台灣也有賣不屬於醫材的血氧機，價格就相對便宜，也可網購，但家用不建議用到醫材等級。（編輯：吳協昌）1110429