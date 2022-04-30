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COVID-19全球最新情報4/30
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技專統測8萬考生上陣 防疫上緊發條

2022/4/30 08:15
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（中央社記者陳至中台北30日電）111學年統一入學測驗（統測）今天登場，受到COVID-19疫情影響，試務單位上緊發條，確診考生不能應考，「居家隔離」和「居家檢疫」考生則安排到隔離試場。

統測於4月30日、5月1日展開，四技二專報考人數為7萬9266萬人，二技則是7091人。今天上午第一節考專業科目（二），下午則考國文、英文。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，教育部已宣布確診考生不能應考，另安排補救措施；被通報匡列為居家隔離、居家檢疫的考生，則須到全國550間隔離試場應試。

教育部29日說明，居隔考生不能搭乘大眾運輸工具，依照各縣市衛生單位規劃或指示，可由同住親友接送或自行前往。考量車廂是密閉空間，建議車上只能有一名非考生（也就是駕駛），且考生應坐在後座，保持安全距離，並避免飲食。

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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天在記者會上表示，上述居隔考生「自行前往」的方式，只要是自己的交通工具就可以，公共自行車如YouBike也開放。如果擔心手上有病毒，可將把手噴一噴消毒，大家都能更安心。

統測成績會用於甄選入學、聯合登記分發。技專校院招生策略委員會已宣布，考生因確診COVID-19無法參加考試，後續管道會有「外加名額」的錄取機會，學生可舉證提出專案申請。（編輯：李錫璋）1110430

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