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台鐵5/1停駛
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台鐵5/1停駛5/24

台鐵5/1表定列車全停 鐵路警察全動員助乘客疏導

2022/4/30 10:33
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（中央社記者劉建邦台北30日電）台灣鐵路工會發起5月1日不加班活動，多數駕駛不出勤，台鐵表定列車全部停駛。鐵路警察局今天指出，將動員全部警力，重點部署台鐵重要車站等處，加強秩序維護、乘客疏導。

警政署鐵路警察局發布新聞稿表示，因台灣鐵路工會日前發起5月1日不加班活動，造成台灣鐵路管理局表定列車全面停駛，預估當天尖峰時刻人潮可能溢出站區，且可能造成車站、國道及公路交通衝擊。

鐵路警察局指出，5月1日將動員全部警力，重點部署台鐵重要車站34站、簡易站207處、平交道419處及高鐵車站12站，並在各重要車站出入口、臨時服務台、高鐵至台鐵聯通道、台鐵至國道客運出口等處增派員警，藉由巡邏加強秩序維護、疏導及為民服務，也會協助引導旅客轉乘。

警方表示，建議民眾收聽警察廣播電臺掌握即時交通狀況，出門前可利用台鐵局網站及「台鐵e訂通」APP查詢最新轉乘資訊，並利用替代道路行駛，避開車多壅塞的尖峰時段和路段，確保用路順暢及安全。（編輯：李錫璋）1110430

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