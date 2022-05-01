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統測第2天 286人確診、579人申請交通接駁

2022/5/1 10:19
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（中央社記者許秩維台北1日電）今天是統測第2天，根據教育部最新統計，有286名考生確診，2441名居檢或居隔考生安排在302間隔離試場；今天因台鐵工會不加班，579名考生受影響申請交通接駁。

111學年度四技二專統一入學測驗訂於4月30日至5月1日舉行，有7萬9266名考生報考；111學年度二技統一入學測驗訂於5月1日舉行，有7091名考生報考。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，教育部日前宣布，確診考生不能應考，如在應考中接獲確診通知，也要立即停考，後續升學管道將採外加名額錄取；至於居家隔離、居家檢疫等考生仍可應考，將安排隔離試場應試。

根據教育部最新統計，截至今天上午9時，四技二專暨二技統測的確診考生數共286人，居隔或居檢考生數為2441人，安排於302間隔離試場；另外，昨天有1名考生於考試中被通知確診，因此無法繼續考試。

今天是勞動節，台鐵企業工會因不滿公司化草案未經協商就送立法院，發動勞動節不加班方式集體休假，表定列車全部停駛。

教育部長潘文忠日前宣布，若考生以火車為主要交通工具，沒有其他替代方案，也找不到家人接送，可由學校安排遊覽車、計程車等方式接送考生至考場，所需費用由教育部協助。

根據教育部今天最新統計，共有579名考生申請接駁方案，經費粗估約新台幣34萬元。（編輯：陳仁華）1110501

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