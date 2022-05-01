台鐵停駛 台北轉運站人潮稀落

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（中央社記者陳昱婷台北1日電）台灣鐵路工會今天發起不加班活動，表定列車全部停駛。台北轉運站上午人潮稀落，站務人員表示，大部分旅客都已知道今天停駛；旅客則說，休假本來就是勞工權益，不會不方便。

「請問您要到哪裡」，今天一早，往常總是熙熙攘攘的台鐵台北車站僅有零落人潮，通往火車月台的閘門前駐守站務人員及警衛，確認能運載想搭乘的旅客順利到達目的地，才會放行。

一名站務人員說，本來已經預備要緩解人潮，不過來的人其實不多，且大部分旅客都已經知道今天停駛，只有少數抱怨聲音，不適合搭乘臨時班次的旅客，就會引導到客運或高鐵站。

旅客黃小姐與朋友在售票口觀望許久，看著滿滿標註「停駛」的時刻表顯得有些無助，聽到今天司機員集體休假，馬上反問一聲「真的喔」。

黃小姐說，今天要去中壢，搭火車是最近、最快的方式，不過，休假本來就是勞工的權益，何況今天是勞動節，一點也不會不方便，完全可以理解。

另一端客運轉運站候車旅客也不多，有國道客運站務人員形容，「幾隻小貓」而已，跟過往連假中間一樣，也沒有搭不到火車跑來抱怨的旅客；另一家有經營往汐止、基隆的客運站務人員則說，早上很多旅客在問，不過人不多，所以沒辦法加開班次。

台北市政府交通局公運處綜合規劃科長張元榜表示，因應台鐵停駛，跟客運業者、各轉運站都有協調配套措施，今天將每個小時回報搭乘狀況及影像，不過目前都非常正常，沒有預期中的人潮。（編輯：陳仁華）1110501