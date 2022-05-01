統測數B素養題占一半 文字量增4成創歷年新高

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（中央社記者許秩維台北1日電）今天是統測第2天，教團分析數B考科素養題約占一半，例如將選舉罷免通過門檻結合比例；文字量是統測以來最多，比往年增約4成，閱讀慢或文字理解差的學生，恐慘遭滑鐵盧。

四技二專統一入學測驗今天舉行第2天考試，共同科目數學分為數學A、數學B、數學C等3考科。

適用數A考科的包含衛生與護理類、家政群幼保類、家政群生活應用類、藝術群影視類設計群。全國教師會發布新聞稿表示，數A試題難易適中，考題靈活且設計新穎，素養題結合時事與生活經驗，整體計算量下降，陷阱題變少。

適用數B考科的包含設計群、商業與管理群、食品群、農業群、外語群英語類、外語群日語類、餐旅群、海事群、水產群。

全國高級中等學校教育產業工會新聞稿指出，數B試題中間偏難，計算量適中，多數題目需至少兩個步驟解題，對低學習成就的學生較不利；今年素養題多，部分題目生活化，例如將選舉罷免通過門檻結合比例，文字量是統測以來最多，從原先1600字至今年2300字，增加約4成，閱讀慢或文字理解差的學生恐慘遭滑鐵盧。

全教會認為，數B考科符合新課綱精神，題目素養題約占一半，而傳統題型減少，且今年題目多屬於偏難，建議能增加基礎觀念與簡易計算題。

適用數C考科的包含機械群、動力機械群、電機與電子群電機類、電機與電子群資電類、化工群、土木與建築群、工程與管理類。

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全中教分析，數C試題難易適中，跨單元題目較少；素養題約5題，題幹敘述適中在考試時間內，應可順利完成；第20題跨物理，考速度函數與位移函數的關係，以微積分將生活情境融入考題，訓練考生解決問題的能力。

全教會表示，數C試題雖非純計算，但稍具理解即可算出；素養題結合手機使用時間、遊戲、黑盒子、曲目編排、國道里程、節能減碳等生活情境，但今年考古題型也偏多，鑑別度不高。（編輯：陳清芳）1110501