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統測試題參考答案公布 如有疑義最晚5/5提申覆

2022/5/2 10:15（5/2 10:33 更新）
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統一入學測驗試題的參考答案2日公布。圖為4月30日統測考生噴酒精消毒。（中央社檔案照片）
統一入學測驗試題的參考答案2日公布。圖為4月30日統測考生噴酒精消毒。（中央社檔案照片）
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（中央社記者許秩維台北2日電）技專校院入學測驗中心今天公布統一入學測驗試題的參考答案，有疑義者應於5月5日下午5時前，至測驗中心「疑義試題申覆處理系統」，填寫相關資料。

111學年度統一入學測驗昨天考完，技專校院入學測驗中心於每節考後公布試題，今天上午公布選擇題參考答案，非選擇題則不公布參考答案。

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測驗中心表示，外界如對試題或參考答案有疑義，應於5月5日下午5時前至測驗中心網站連結「疑義試題申覆處理系統」，填寫相關資料；填寫時須載明試題、答案不當或錯誤之處，並敘明理由及上傳佐證資料，同一道試題限提出1次，測驗中心將於5月18日在網站公布疑義說明。

根據統測簡章內容，統測成績將於5月19日公告，當天下午3時除了開放查分系統外，測驗中心網站也會公布各科原始成績的「組距」、「平均成績」、「前標」、「後標」、 「標準差」等資訊。（編輯：管中維）1110502

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