統測出罐頭標籤設計 特殊尺寸考驗學生應變

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（中央社記者陳至中台北30日電）111學年度技專統測設計群專業科目（二），首度出現海鮮罐頭標籤設計考題，扁橫幅的特殊尺寸，有別於以往常見的平面版型，考驗學生應變和構圖配置能力。

四技二專統一入學測驗今天登場，上午第一節是專業科目（二），不同群類的考題不同。其中設計群的繪圖題，要考生為「鱻」海鮮罐頭製作章魚、鮮魚2種口味的標貼，傳遞產品新鮮美味的形象。

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）解題團隊、新北市立鶯歌工商教師徐婉倩接受中央社電訪指出，今年的繪圖題非常生活化，學生要在有限時間內畫出2幅作品，而且風格還須統整，具有一定鑑別度。

徐婉倩表示，罐頭標貼有別於以往常見的海報、插畫設計，尺寸是20公分乘以7公分的扁長橫幅，以前從來沒出現過，考驗學生的構圖配置能力。考生在日常生活中，若有觀察過圓筒狀的罐頭，比較能掌握答題。

不過徐婉倩說，可惜的是雖將罐頭入題，但題幹卻說除了「鱻」字外，不須出現其他文字訊息，罐頭上一定要有的營養標示、成分說明等，都不用呈現出來。導致題目又回歸於單純的圖案設計，只是尺寸比較特別而已，「感覺就是沾到了邊」，較缺乏108課綱的素養精神。

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全國教師會解題團隊提供給媒體的文字評論也指出，罐頭設計的版面縮小，但須繪製同系列的2張，考驗學生的速度。另外，在基礎圖學題部分，今年加進不曾出現的輔助視圖章節，算是增加測驗的版圖，在測驗難易度屬中等。

外語群英語類的專業科目（二），全教會解題團隊指出，今年出現許多時事議題，包括COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後的觀光趨勢、台灣移工現象等，試題設計較以往有創意，符合108課綱的素養精神。（編輯：張芷瑄）1110430