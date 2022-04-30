技專統測首日2322人到隔離試場 缺考率8.28%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北30日電）111學年度四技二專統一入學測驗考完第1天，缺考率8.28%，全國有232名考生確診COVID-19不能應試，另有2322人被安排到隔離試場。

技專統測今天上午是專業科目（二），下午考共同科目國文、英文。根據技專校院入學測驗中心傍晚公布的統計，國文科缺考人數為6402人，缺考率8.08%；英文科缺考人數為6567人，缺考率8.28%。

技專統測今天全國沒有發生重大違規，試場秩序大致良好，但有44人攜帶手機入場、9人攜帶其它物品入場、3人未帶准考證。

受到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，今天全國有232名考生確診，依照規定不能應試，後續升學將以「外加名額」方式補救。

技專測驗中心公布的232名考生確診，比教育部今天上午公布的234人還少，據中央社記者多方查證，除了統計時間點不同，部分考生是今天收到解隔離通知書，經試務單位查驗後可及時應考；另外，統測分為四技二專、二技2部分，後者明天才會考試，教育部與測驗中心的分類方式有差異。

技專測驗中心執行長林尚平接受中央社記者電訪表示，近日疫情變化大，被匡列須隔離的考生人數每天呈指數上漲。且統測有專業科目，同間隔離試場考生的試卷可能不同，試務單位單是要把正確的試卷發到正確的考生手上，就費了很大一番功夫。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，台鐵企業工會發起五一勞動節集體休假不加班，將影響明天統測考生交通。教育部長潘文忠日前宣布，如果考生平時以火車為主要交通工具，沒有其他替代方案，也找不到家人接送，可由學校安排遊覽車、計程車等方式接送，及時將考生送達考場，所需費用教育部會全部協助。

教育部截至今天中午12時為止，共有579名考生申請接駁方案，經費粗估約新台幣34萬元。林尚平指出，感謝交通部等單位協調，並要肯定技職體系學生強大的生活適應力，期盼在疫情及台鐵影響下，明天考試仍能順利進行。（編輯：戴光育）1110430