統測國文寫作「心眼」 考驗換位思考能力

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全中教解題團隊30日指出，111學年度四技二專統一入學測驗共同科目國文科題目難度適中，寫作測驗不訂題目，引文則提到壞心眼、好心眼、死心眼、沒心眼、小心眼等詞彙，儘管題幹中多提出負面心眼，但學生還是需要發揮正向能量，考驗換位思考能力。（全中教提供）中央社記者陳至中傳真 111年4月30日

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（中央社記者陳至中台北30日電）技專統一入學測驗今天下午考國文科，寫作測驗不訂題目，引文提到壞心眼、好心眼、死心眼、沒心眼、小心眼等詞語，要考生結合自身見聞，論述關於自己或別人的「心眼」。

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）今天邀集各校教師參與111學年度四技二專統測國文科解題，下午透過文字向媒體指出，今年國文科題目難度適中，選擇題的選文與生活經驗結合，出現很多「技職導向」的題材。

國文科是技術型高中的共同科目，全中教解題團隊指出，統測選文別有用心，題目結合產業命題，涵蓋商管、機械、海事水產、農業群等群科，試題取材實務多元。

特別的是第25題到27題是「DIY手作補給站留言板」，裡面有各式大小資訊，包括講到「天公開物」中的幾種手工具，也談到人體工學的手鋸握把設計，可以改善重複動作的傷害等。

留言板還貼出經濟部的新聞資料，談及台灣手工具的出口概況。並提出台灣手工具工廠近7成在中彰投地區，是世界最大的產業聚落；全球每3支釘槍就有1支出自台灣，中高階手工具全球市占率第一。

全中教解題團隊認為上述題目，能讓學生肯定自己所學，發揚技職教育精神。全國教師會（全教會）解題團隊則認為，第25題到27題留言板資訊繁雜，考生可能難以聚焦。

全教會解題團隊也肯定今年國文科符合108課綱需求，顯現技高多元群科特色，題目出現傳染病、茶葉、交通等時事生活議題，情境式題目則有華德箱、應用文在生活的運用等。

寫作測驗不訂題目，但引文提及生活中的各種「心眼」，不只是二元分法，「完美可能隱含著錙銖必較的小心眼；改革，少不了擇善固執的死心眼；誘捕嫌犯，偶爾得使一點壞心眼的技巧。」

全中教解題團隊認為以各種「心眼」為論述內容，雖然題幹中提出的多半是負面心眼，但學生還是需要發揮正向能量，考驗換位思考的能力。

全教會則指出，寫作測驗題目非常符合108課綱著重運用國語文分享經驗、溝通意見，建立良好人際關係，有效處理人生課題的精神。但提醒考生，如用二分法書寫，將會侷限文章發展。（編輯：張芷瑄）1110430